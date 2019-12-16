Во Франции из-за шторма погибли три человека

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате сильных ветров и ливней, которые обрушились на юго-запад Франции, погибли три человека. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Один из погибших был найден в городе Онард в своей машине. Подробности о других жертвах не сообщаются.

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате падения деревьев и наводнений. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В разгар шторма, в ночь на 13 декабря, без электроэнергии остались около 400 тыс. домохозяйств в департаментах Дордонь, Ланд, Ло и Гаронна, Па-де-Калле и других. По данным местных властей, около 7 тыс. домов по-прежнему находятся без электричества. Коммунальные службы работают над устранением неполадок и восстанавливают подачу электроэнергии.-0-