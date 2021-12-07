Во Франции из-за взрыва обрушилось здание, есть пострадавшие

Фото lci.fr
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Франции в портовом районе коммуны Санари-сюр-Мер в департаменте Вар произошел взрыв, в результате которого произошло обрушение трехэтажного здания, сообщает телеканал BFM.
По данным пожарной службы, под завалами могут оставаться пять человек, четверо взрослых и ребенок. Еще четверо были спасены сотрудниками экстренных служб. Причина взрыва выясняется.
На месте происшествия работают около 70 пожарных, сотрудники скорой помощи, а также специальная команда по ликвидации чрезвычайных ситуаций.-0-