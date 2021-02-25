Во Франции максимум заболевших COVID-19 с ноября - более 30 тыс.

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции зафиксировали самый высокий показатель ежедневного заражения коронавирусом с ноября - 31 519 новых случаев, сообщает новостной канал BFM TV.

Согласно исследованию института Пастера, опубликованному 24 февраля, рост заболеваемости во Франции связан с распространением в стране британского штамма коронавируса, который, по оценкам, на 50% более заразен, чем китайский штамм. Согласно прогнозам, к 1 марта 56% новых случаев заболевания COVID-19 будут вызваны британским штаммом. Еще через месяц процент выявления этого штамма вырастет до 91%.

В институте Пастера отмечают, что пока трудно предсказать, когда наступит пик третьей волны коронавируса. Тем не менее, прогнозируется, что на пике количество новых госпитализаций может приблизиться к 4,5 тыс. в день, что станет рекордом. Для сравнения, на пике первой волны число госпитализаций составляло примерно 3,7 тыс., на пике второй волны - чуть более 2,5 тыс.

Специалисты института отмечают, что кампания вакцинации против COVID-19 во Франции без введения дополнительных ограничений не предотвратит скачок госпитализаций. Ожидается, что премьер-министр Франции сегодня соберет пресс-конференцию, во время которой может объявить о введении новых карантинных мер в стране.

Ранее власти Франции усилили ограничительные меры в Дюнкерке. Они начнут действовать в ближайшие выходные. С полуночи субботы и до 6.00 понедельника жителям будет запрещено покидать дома. "Речь идет не только о самом Дюнкерке, но и обо всей его агломерации. Локдаун продолжится в течение субботы и воскресенья. Разумеется, исключения из правил те же, что были и прежде: покупки предметов и товаров первой необходимости, проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства. Все торговые точки, кроме продуктовых, будут закрыты. Динамика заражений в стране не снижается, это касается и всей Европы в целом", - заявил глава министерства здравоохранения страны Оливье Веран.-0-