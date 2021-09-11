Во Франции на акции протеста против санитарных пропусков вышли более 120 тыс. человек

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 121 тыс. человек приняли активное участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу. Об этом сообщает ТАСС.

В Париже акции собрали 19 тыс. участников. Правоохранители задержали 76 человек, из них 70 - в столице. Травмированы в ходе протестов трое полицейских.

На одной из четырех демонстраций в Париже полицейским пришлось применить слезоточивый газ в ответ на провокации протестующих. Радикально настроенные участники забросали стражей порядка петардами, камнями и другими предметами.

Главной причиной возмущения населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарного пропуска после 15 ноября.

В республике с начала пандемии выявлено более 6,8 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами эпидемии стали более 115 тыс. человек. Почти 50 млн сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.-0-