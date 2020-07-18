Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Нанта начала расследование по факту умышленного поджога кафедрального собора Святых Петра и Павла, случившегося сегодня утром, сообщает ТАСС со ссылкой на издание 20 Minutes.

По словам прокурора Нанта Пьера Сена, основной сейчас является криминальная версия возникновения пожара. На это указывает наличие трех разных очагов возгорания. "Один - на уровне большого органа, два - слева и справа от нефа", - сказал он.

Сигнал о возгорании в соборе поступил в 7.30 по местному времени. Как сообщили пожарные, огонь удалось локализовать спустя три часа после этого, однако старинный орган безвозвратно потерян, а в здании все еще находятся тлеющие обломки.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.-0-