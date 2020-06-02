Во Франции начинается второй этап выхода из карантина

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция вступает в очередную фазу выхода из карантина, с 2 июня отменен ряд ограничений, введенных в середине марта в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС.

Свободным станет передвижение по стране: до этого совершать поездки можно было только в радиусе 100 км от дома. Носить маску в общественном транспорте по-прежнему обязательно. При этом отменено распоряжение о сокращении вдвое количества посадочных мест в поездах железной дороги и метро.

С 2 июня на смартфонах начнет действовать приложение, которое будет оповещать о возможных контактах с носителями вируса за последние две недели. Такая информация, по мнению экспертов, должна побудить парижан своевременно проводить тесты и вновь переходить на домашний режим в случае необходимости.

С этой недели начинают работать некоторые музеи. С 2 июня откроются рестораны и кафе во французских провинциальных городах, а в Париже - пока лишь террасы уличных кафе. Вновь разрешено проводить свадьбы, но гостей должно быть не более 10. Еще 30 мая в Париже открылись парки и сады. К занятиям вернулись около 30% школьников средних классов и 20% учащихся начальной школы.

Третий этап отмены ограничений начнется 22 июня.

По последним данным, во Франции от COVID-19 умерли 28 830 человек. В больницах сейчас находятся около 14 300 зараженных.-0-