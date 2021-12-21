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21 декабря 2021, 22:29

Во Франции намерены ввести вакцинные пропуска с 15 января 2022 года

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции ускоряет подготовку законопроекта о введении в стране вакцинных пропусков, которые придут на смену санитарным пропускам и не будут учитывать результаты ПЦР-тестов, и рассчитывает, что он вступит в силу после 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

Обе палаты парламента - Национальное собрание и Сенат - "настроены быстро рассмотреть" данный текст, который "в понедельник будет представлен на заседании Совета министров". "Мы можем рассчитывать на успешное выполнение нашей цели по принятию вакцинного пропуска в первой половине января", - заключил Атталь.

Предполагалось, что законопроект будет обсуждаться в правительстве страны и его представят на заседании Совета министров только 5 января. В Национальном собрании же дебаты планировались лишь на 10 января.

В настоящий момент во Франции действует санитарный пропуск, который выдается как после вакцинации утвержденными в ЕС препаратами, так и на основании свидетельства о перенесенном заболевании. Он необходим для доступа, в частности, в места отдыха и культурные учреждения. Введение сертификата о вакцинации будет означать, что QR-код будет выдаваться только на основании прививки.

Франция переживает пятую волну COVID-19. В стране отменены концерты и фейерверки в новогоднюю ночь. Беспокойство властей вызывает также стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон". По состоянию на 20 декабря полный курс вакцинации прошли 51,4 млн человек, при этом 19,8 млн французов ревакцинировались. Всего в стране проживают около 67 млн человек.-0-

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