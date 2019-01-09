Во Франции нашли остатки исчезнувшего истребителя

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обломки истребителя ВВС Mirage 2000D, исчезнувшего с радаров около полудня, обнаружены в горах французского департамента Юра. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Последний раз истребитель зафиксировали радары во время полета над горным массивом Юра во Франции. Поисково-спасательная операция в районе горного массива продолжается. Пока неизвестно, смогли ли пилот и его помощник катапультироваться.
Двухместный истребитель поднялся в небо с воздушной базы Нанси-Оше. В регионе сейчас сложные погодные условия.-0-
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