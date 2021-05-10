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10 мая 2021, 17:52

Во Франции не ожидают новой волны заражений COVID-19 летом

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Глава ВОЗ заявил, что заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли в мире на плато
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с эпидемией коронавируса во Франции улучшается и новая волна заражений не грозит стране по крайней мере в ближайшем будущем, заявил министр здравоохранения Оливье Веран в эфире телеканала LCI. В то же время он уточнил, что власти делают все, чтобы не допустить попадания на территорию страны и распространения более заразных штаммов, сообщает ТАСС.

"Я не думаю, что это ждет нас в ближайшем будущем, - заявил Оливье Веран в ответ на вопрос о потенциальном риске четвертой волны заражений коронавирусом. - Распространение вируса пока еще на высоком уровне, мы фиксируем почти 18 тыс. случаев ежедневно. Но полтора месяца назад у нас было больше 40 тыс. случаев в сутки. Для меня же более важный показатель - это загруженность больниц, а она уверенно снижается и сейчас в реанимациях уже менее 5 тыс. пациентов с COVID-19, по 100 человек мы выписываем из реанимации ежедневно".

Глава Минздрава утвердительно ответил на вопрос о том, готовы ли власти разрешить открытие уличных террас ресторанов и кафе, а также непродовольственных магазинов с 19 мая, как это было обещано ранее. "Все это, впрочем, не значит, что французы могут совсем ослабить бдительность: профилактические меры и требование соблюдать дистанцию остаются, но мы понемногу возвращаемся к жизни", - сказал он.

В то же время министр заявил, что власти крайне внимательно отслеживают ситуацию с попаданием во Францию из-за границы потенциально более опасных штаммов коронавируса. По его словам, сейчас по стране подтверждено 20 случаев заражения индийским штаммом COVID-19, который считается более заразным, чем распространенный в Европе вариант. Оливье Веран не стал уточнять ситуацию с другими штаммами, например, южноафриканским или бразильским, которые также вызывают обеспокоенность властей на фоне их повышенной заразности и потенциально более высокой устойчивости к имеющимся вакцинам.

Кампания вакцинации, по словам министра, идет по плану и в стране достаточно доз для ее выполнения. При этом, отвечая на вопрос о дальнейшем применении вакцины AstraZeneca, министр заявил, что пока нет планов расширять ее применение на людей младше 55 лет. "Мы хотим продолжать кампанию по вакцинации при помощи всех имеющихся у нас препаратов, чтобы как можно скорее привить всех желающих", - заявил он. Отвечая на вопрос о возможной вакцинации детей перед началом учебного года осенью, он заявил, что исследования вакцин на детях еще продолжаются и решение пока не принято.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования за время эпидемии в стране умерли 106 тыс. человек. К настоящему моменту от коронавируса привиты около 18 млн жителей страны.-0-

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