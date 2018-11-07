Во Франции пациентка угрожала взорвать больницу

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французской коммуне Дюнкерк одна из пациенток больницы пригрозила взорвать бомбу, сообщает французское региональное издание La Voix du Nord.

Около здания развернули штаб сил безопасности, на место происшествия прибыли военные, пожарные и полицейские.

Полицейские задержали женщину. У нее подозревают психическое заболевание, она направлена на обследование.

Власти отметили, что у нее не было при себе взрывного устройства.-0-