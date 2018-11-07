Во Франции пациентка угрожала взорвать больницу

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французской коммуне Дюнкерк одна из пациенток больницы пригрозила взорвать бомбу, сообщает французское региональное издание La Voix du Nord.
Около здания развернули штаб сил безопасности, на место происшествия прибыли военные, пожарные и полицейские.
Полицейские задержали женщину. У нее подозревают психическое заболевание, она направлена на обследование.
Власти отметили, что у нее не было при себе взрывного устройства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4219 BYN
|2.413 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1211 BYN
|2.116 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.2157 BYN
|3.205 BYN
|3.23 BYN