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Во Франции пациентка угрожала взорвать больницу

В мире 07.11.2018 | 18:59
Фото с сайта La Voix du Nord
Фото с сайта La Voix du Nord

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французской коммуне Дюнкерк одна из пациенток больницы пригрозила взорвать бомбу, сообщает французское региональное издание La Voix du Nord.

Около здания развернули штаб сил безопасности, на место происшествия прибыли военные, пожарные и полицейские.

Полицейские задержали женщину. У нее подозревают психическое заболевание, она направлена на обследование.

Власти отметили, что у нее не было при себе взрывного устройства.-0-

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