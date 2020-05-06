Во Франции пивовары выльют 10 млн л пива из-за падения спроса в условиях пандемии

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, серьезно сказались на пивоварах Франции. Они вынуждены утилизировать не менее 10 млн л пива, которое оказалось просроченным из-за закрытия ресторанов и кафе. Такие данные приводит профсоюз Brasseurs de France ("Пивовары Франции") по итогам совещания с участием представителей 300 предприятий, занимающих 98% французского рынка, сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что хотя 10 млн л - это не так и много на фоне 22,5 млн гектолитров, запланированных изначально к производству в 2020 году. Вместе с тем речь идет о потере нескольких млн евро, что для некоторых компаний может оказаться весьма чувствительным.

К концу апреля около 25% пивоварен в стране полностью прекратили деятельность, еще у 40% производство сократилось по меньшей мере на 60%. В общей сложности 70% пивоварен заявили о сокращении доходов как минимум на 50% после 15 марта. Половина предприятий смогли получить помощь от государства.

Во Франции с 17 марта действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменения графика общественного транспорта, передвижения без пропуска в пределах регионов. Открытие ресторанов пока ожидается не раньше 2 июня.

Согласно последним данным французских властей, количество умерших после заражения коронавирусом в стране превысило 25,5 тыс. В больницах в настоящий момент находятся более 24,7 тыс. заразившихся пациентов, свыше 52,7 тыс. выздоровели.-0-