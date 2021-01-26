Во Франции пока не намерены в третий раз вводить режим карантина

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции не планируют в ближайшее время вводить в третий раз режим карантина. Об этом заявила госсекретарь при министре экономики и финансов страны Аньес Панье-Рюнаше, сообщает телеканал BFM.

"Решение относительно возможности введения карантина будет принято с учетом данных о распространении вируса и ситуации в медучреждениях. Две недели назад власти уже вынуждены были принять важное ограничительное решение - увеличить продолжительность комендантского часа. И все понимают, какое малоприятное воздействие это оказывает на каждодневный быт. В конце нынешней недели мы рассмотрим вопрос о том, насколько эффективной была эта мера", - передает слова Аньес Панье-Рюнаше ТАСС.

"На данном этапе нет оснований вводить режим карантина во Франции. Все решения будут приниматься властями пропорционально распространению вируса по французской территории", - сказала Аньес Панье-Рюнаше.

На этой неделе ожидалось выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который мог объявить о введении третьего режима карантина в связи с ухудшением эпидемической обстановки. 25 января Елисейский дворец сообщил, что в ближайшие дни телеобращения президента на эту тему не будет. 26 и 27 января в Елисейском дворце состоятся заседания Совета по обороне, на котором руководством страны будет проанализирована ситуация с борьбой против эпидемии.

По данным ТАСС, многие французские эксперты-эпидемиологи и вирусологи считают необходимым объявление третьего по счету карантина. О том, что страна "движется в этом направлении", заявил в минувшее воскресенье в эфире телеканала BFM глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси.-0-