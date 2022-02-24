Во Франции призвали инициировать переговоры о нерасширении НАТО

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция должна инициировать переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению о нерасширении НАТО на восток, заявил кандидат в президенты страны Эрик Земмур, сообщают РИА Новости.

"Я предлагаю, чтобы Франция инициировала срочные переговоры с европейскими странами и Россией по соглашению, которое бы прекратило расширение НАТО на восток", - сказал Эрик Земмур в эфире телеканала BFMTV.

Президент РФ Владимир Путин сегодня сообщил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Россия в декабре прошлого года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. На прошлой неделе российская сторона опубликовала свою реакцию на американский ответ, аналогичный документ для альянса пока готовится.-0-