Во Франции проходит общенациональная забастовка учителей

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции началась одна из крупнейших за последние десятилетия забастовок в сфере образования. Учителя по всей стране сегодня проводят массовые митинги против хаотично принимаемых мер по борьбе с COVID-19 в школах, сообщает The Guardian.

Отмечается, что на работу сегодня не вышли 75% учителей, их увольнение приведет к закрытию половины начальных школ страны. Во Франции около 10 тыс. классов уже закрыты из-за распространения инфекции среди учеников и персонала.

С начала января в стране несколько раз менялись правила тестирования детей на COVID-19 и санитарные протоколы. Это привело к хаосу в школах и длинным очередям в пунктах тестирования. Правительство страны также обязало детей старше 6 лет носить маски в школах.

По мнению профсоюза учителей, правительство срывает обучение из-за неорганизованного подхода. Кроме того, действующий санитарный протокол не обеспечивает достаточную защиту от заражения коронавирусом. "Нынешний протокол не только не защищает учащихся, сотрудников или их семьи, но и полностью дезорганизовал школы", - отметили в профсоюзе, утверждая, что классы фактически превратились в детские сады.

Учителя заявляют, что не намерены дальше работать в таких условиях."Учащиеся не могут нормально учиться, их число в классе постоянно меняется, а гибридную форму обучения, переходящую от дистанционной к очной, невозможно воплотить в жизнь", - говорится в заявлении.

Крупнейшая родительская группа Франции FCPE поддержала профсоюзы, призвав родителей оставить своих детей дома.-0-