Во Франции работники завода по производству вакцин устроили забастовку

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники крупнейшей фармацевтической компании Sanofi по призыву Всеобщей конфедерации труда Франции провели однодневную забастовку, сообщает Euronews.

Акция протеста против объявленного в компании сокращения штата, в частности, прошла на заводе по производству вакцин в пригороде Лиона Марси-Летуаль.

План по сокращению около тысячи рабочих мест на французских предприятиях компании Sanofi был объявлен в прошлом году. По мнению протестующих, сокращение персонала в период, когда на повестке дня стоит выпуск компанией собственной вакцины от COVID-19, говорит о том, что руководство не заботится о работниках и думает только о прибыли.

В компании Sanofi сообщили, что в забастовке приняли участие только 5% работников. Вместе с тем, как сообщает FiercePharma, члены профсоюза Sanofi уже заявили о планах организовать в субботу, 23 января, более крупные демонстрации против сокращения рабочих мест во время пандемии.-0-