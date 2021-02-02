Во Франции сезонные работники вышли на акцию протеста

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни сезонных рабочих французских горнолыжных курортов устроили 1 февраля у въезда в туннель Фрежюс в Савойе акцию протеста против продолжающегося закрытия подъемников, сообщает Euronews.

Протестующие потребовали возобновить работу горнолыжных курортов и повысить компенсации рабочим и владельцам магазинов, закрытых из-за карантинных мер. Демонстранты также потребовали встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Из 120 тыс. зимних сезонных рабочих во Франции 100 тыс. работают в кафе, отелях и ресторанах. Их не наняли. Они остались без работы. А решение было: можно было заставить работодателей нанять их, а затем дать им пособия по безработице, чего не было сделано", - говорит генеральный секретарь профсоюза Force Ouvriеre Пьер Дидио.

Участники акции потребовали, чтобы на сезонных работников распространялись те же правила на получение пособия по безработице, что и на сотрудников курортов, имеющих постоянные контракты. По словам манифестантов, не далее чем в апреле произойдет социальная катастрофа. Ведь из 12 млрд евро всех поступлений в бюджет савойского региона 4 млрд приходились на горнолыжные курорты.-0-