Во Франции заболеваемость COVID-19 среди детей удвоилась - эпидемиолог

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей и подростков до 19 лет во Франции увеличилась практически вдвое за две недели, сообщается на сайте телеканала LCI.

Как заявила эпидемиолог и исследователь Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции Доминик Костаглиола, наблюдается повышенная заболеваемость в возрастной группе от 10 до 19 лет и она практически удвоилась за две недели, особенно в регионе Иль-де-Франс. Ситуация в начальных школах не кажется более обнадеживающей, так как уровень заражения в них тоже увеличился более чем вдвое за две недели.

По словам Костаглиолы, причиной роста является то, что во многих школах есть сотрудники, которые контактировали с заболевшими или болеют и не могут выходить на работу. Замены им нет и приходится смешивать классы.

Эпидемиолог заявила, что британский штамм COVID-19, который в настоящее время распространен в стране, является более заразным. Требуются более серьезные меры для его сдерживания и снижения уровня заболеваемости.

Президент совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс предложила перенести весенние каникулы на две недели, установленные в этом году в регионе с 17 апреля, - на 3 мая.

Как сообщает ТАСС, Доминик Костаглиола отметила, что во всех регионах страны с начала марта наблюдается рост заболеваемости, исключениями стали лишь Прованс - Альпы - Лазурный берег, где ограничения ввели раньше всех, и остров Корсика.

По словам эпидемиолога, о выработке коллективного иммунитета от коронавируса можно будет говорить, когда он будет у 80% жителей страны. При этом она считает, что даже вакцинация такого числа людей не станет полной победой над эпидемией, поскольку вакцины эффективно защищают от тяжелой формы заболевания, однако на фоне распространения более заразного британского штамма можно ожидать, что даже вакцинированные люди могут заразиться и стать распространителями вируса.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования за время эпидемии в стране умерли почти 93 тыс. человек. С 27 декабря прошлого года в республике проходит кампания по вакцинации населения. К настоящему моменту от коронавируса привиты около 6,8 млн жителей страны, из них больше 2,5 млн уже получили обе дозы вакцины.-0-