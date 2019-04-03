Во Франции задержан мужчина, планировавший теракт в детском саду

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции задержан 30-летний мужчина, планировавший совершить теракт в детском саду, сообщает французский телеканал
Полиция задержала злоумышленника 25 марта в департаменте Сена и Марна. Во время допроса мужчина сознался в планировании теракта на территории детского сада. Он также намеревался напасть на полицейских.
Личность преступника пока не раскрывается. Известно, что он называет себя "духовным учеником" террориста Мохаммеда Мера, который в 2012 году совершил два нападения на французских военных и одно на еврейскую школу.
В полиции сообщили, что подозреваемый может страдать психическими расстройствами.-0-
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