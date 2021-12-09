9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции зафиксировали самый высокий с прошлого года прирост случаев COVID-19. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава Франции.

Это самый высокий показатель с 2 ноября 2020 года. За минувшие 24 часа госпитализированы 2,6 тыс. человек с коронавирусом.

Накануне во Франции зафиксировали около 59 тыс. новых случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что во Франции на четыре недели будут закрыты ночные клубы в целях сдерживания распространения коронавируса.-0-