Во французской тюрьме освободили заложников

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В тюрьме во французском департаменте Орн освободили двух заложников, которые были накануне захвачены одним из заключенных, сообщил телеканал BFMTV .

Заключенный, требуя перевода в другую тюрьму, взял в заложники двух охранников, использовав самодельный нож.

Преступника, который их удерживал, вновь заключили под стражу. Сообщается, что мужчина, имеющий проблемы с психикой, уже нападал на надзирателей.-0-