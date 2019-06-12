Во французской тюрьме освободили заложников

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В тюрьме во французском департаменте Орн освободили двух заложников, которые были накануне захвачены одним из заключенных, сообщил телеканал
Заключенный, требуя перевода в другую тюрьму, взял в заложники двух охранников, использовав самодельный нож.
Преступника, который их удерживал, вновь заключили под стражу. Сообщается, что мужчина, имеющий проблемы с психикой, уже нападал на надзирателей.-0-
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