Во Вьетнаме за 20 дней не выявлено новых случаев заболевания COVID-19

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Вьетнаме за 20 дней не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19, сообщает Vietnam News Agency.

По данным на утро 6 мая Национального руководящего комитета по профилактике и контролю COVID-19 в Ханое, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией осталось на прежнем уровне - 271, при этом 131 из них завезенный. 232 пациента выздоровели и выписаны из больниц, остальные находятся на лечении в центральных и провинциальных медицинских учреждениях.

Как сообщает вьетнамская газета VnExpress, 5 мая в городе Хошимин был зафиксирован 15-й во Вьетнаме и 10-й в городе случай повторной коронавирусной инфекции. Рецидив выявили у 10-летнего мальчика: через 25 дней после выписки из больницы результат теста на COVID-19 оказался положительным.

Вьетнамские эксперты в области здравоохранения, изучив, по крайней мере, пять образцов вируса, взятых у пациентов с рецидивами заболевания, заявляют, что эти пациенты не являются заразными.

"В теле у рецидивирующих пациентов остаются только генетические фрагменты вируса, и нет никаких шансов, что он сможет передаваться другим. С точки зрения общественного здравоохранения нам не нужно бояться рецидивов", - считает доктор Национальной больницы тропических болезней в Ханое Нгуен Ван Кин.-0-