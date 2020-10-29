Во Вроцлаве группа из 40 человек напала на женский марш, есть пострадавшие

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском Вроцлаве группа из 40 человек напала на женщин, протестовавших против запрета на аборты. Как сообщает польское радио RMF FM, несколько человек пострадали.

Инцидент произошел вечером 28 октября во время женского марша. На кадрах с места событий видно, что большинство нападавших - мужчины крепкого телосложения.

По данным СМИ, двух пострадавших увезла скорая. Также нападению подверглись две журналистки, одну из которых сильно ударили в живот и повалили на землю.

В пресс-службе управления полиции города сообщили, что 28 октября было получено несколько сообщений о нападениях во время протестов. Каждый раз полицейские выезжали в указанные места.

Также в среду произошло нападение на демонстрантов в Белостоке. Неизвестные бросили петарды и сигнальные ракеты в сторону участников марша. О пострадавших не сообщается.

Среда стала седьмым днем протестов в Польше после того, как Конституционный суд страны признал антиконституционным закон, разрешающий проведение аборта в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания. Крупнейшие демонстрации прошли на улицах Варшавы, Лодзи, Катовице, Кракова, Познани, Вроцлава, Щецина и Тригорода. Акции протеста прошли также в небольших городах, таких как Здуньска-Воля, Отвоцк, Лемборк, Штум и Халинув. В протестном движении по всей стране приняли участие десятки тысяч человек. В пятницу, 30 октября, демонстранты планируют выйти на масштабный народный марш "На Варшаву!".-0-

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