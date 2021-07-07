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07 июля 2021, 19:27

Военные Филиппин идентифицировали 19 погибших при падении самолета ВВС

Фото Reuters
Фото Reuters

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные установили личности 19 из 49 солдат, погибших в результате падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо. Об этом говорится в опубликованном заявлении Вооруженных сил республики, сообщает ТАСС.

Командующий ВС республики Сирилито Собеджана подчеркнул, что все силы брошены на расследование катастрофы и идентификацию 30 тел, все еще находящихся в городе Замбоанга. Он также уточнил данные предыдущего отчета, в котором сообщалось о 50 погибших, сославшись на двойной подсчет. По состоянию на 7 июля общее число погибших военных составляет 49.

"Это очень сложная задача, поскольку тела были обезображены до неузнаваемости, - отметил он. - Мы делаем все возможное, чтобы ускорить идентификацию и текущее расследование, не ставя под угрозу его достоверность". Сирилито Собеджана также попросил людей отнестись с пониманием, поскольку следственным группам еще предстоит собрать доказательства для выяснения всех обстоятельства инцидента. "Люди могут быть уверены в прозрачности расследования ВС, однако этот процесс требует времени", - подытожил он.

4 июля самолет ВВС Филиппин С-130 разбился во время приземления в аэропорту в провинции Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных, которые направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. В результате авиакатастрофы погибли 52 человека, в том числе трое гражданских, находившихся на земле в момент падения самолета. Согласно первоначальной версии, С-130 пролетел взлетно-посадочную полосу и разбился, после чего начался пожар.-0-

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авиакатастрофа Филиппины
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