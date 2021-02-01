Военные в Мьянме произвели перестановки в правительстве

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мьянманские военные, объявившие о чрезвычайном положении в стране, приступили к перестановкам в правительстве, сообщает ТАСС.

По информации Reuters, 24 министра и их заместители были отстранены от должностей, военные сообщили о назначении 11 новых чиновников, ответственных за сферы финансов, здравоохранения, иностранных дел, обороны.

В то же время некоторые руководители ведомств подали в отставку сами. В частности, министр здравоохранения и спорта Мьянмы Мьин Тхвей. "Я ухожу из Министерства здравоохранения и спорта, - приводит его слова издание "Ирравадди". - Уезжаю из Нейпьидо через три дня". Чиновник также попросил своих коллег продолжать оказывать помощь людям, особенно в период пандемии коронавируса и вакцинации от него, стартовавшей 27 января.

Вместе с тем министру образования Мьоу Тейн Чжи, министру информации Пе Мьину, а также министру транспорта и связи Тан Син Мауну было приказано покинуть свои дома в течение трех дней.

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и лидер правящей партии "Национальная лига за демократию", лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи были задержаны. Пресс-секретарь правящей партии Мьо Ньюн назвал происходящее попыткой военного переворота.

По данным агентства Киодо, Аун Сан Су Чжи находится в столице страны Нейпьидо под домашним арестом.-0-