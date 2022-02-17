Военный эксперт: Вашингтону выгодно пугать Киев "вторжением" России

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтону выгодно пугать Киев "вторжением" России в Украину. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский военный эксперт и журналист Иван Коновалов, сообщает БЕЛТА.

"То, что сейчас происходит, с выгодой для себя использует прежде всего (западная. - Прим. БЕЛТА) пресса, которая бросается заголовками, что вот-вот сейчас начнется "вторжение" в Украину не только со стороны России, но и со стороны Беларуси. Это, конечно, все не так. Но тем не менее свою задачу они выполняют", - сказал Иван Коновалов.

Эксперт подчеркнул: Вашингтон упорно объясняет Киеву, что будет вторжение. "Киев это отрицает. Обратите внимание: киевская сторона как раз говорит: нет, мы не видим ничего опасного. А из Вашингтона постоянно идет давление. Это крайне выгодный пазл для того, чтобы не пытаться найти договоренности с Россией по поводу того пакета предложений, который поступил со стороны Москвы. Они не хотят этого делать, хотя там объективно поставлены вопросы. Совершенно понятно, что это лучше сделать, тогда стабильность и баланс сил в Европе восстановится", - добавил он.-0-