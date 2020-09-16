Военный вертолет разбился на юге Филиппин

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета в провинции Басилан на юге Филиппин. Об этом сообщает филиппинский телеканал ABS-CBN News Channel.

Трагедия произошла около 13.00 по местному времени 16 сентября. Вертолет поисково-спасательной группы ВВС Филиппин с бортовым номером 202 потерпел крушение в городе Лантаван. Тела четырех человек были обнаружены на месте крушения, среди погибших - одна женщина, по информации филиппинской газеты Manila Bulletin, она была пилотом вертолета.

По предварительной версии, причиной крушения стала непогода. Как рассказали в администрации Лантавана, на момент инцидента в городе шел сильный ливень и фиксировались резкие порывы ветра.

По заявлению властей, воздушное судно направлялось из Джоло в Замбоангу для эвакуации гражданского персонала.

Ведется расследование.-0-