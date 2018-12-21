Volkswagen намерен сократить в Германии около 7 тыс. рабочих мест

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая автокомпания Volkswagen намерена сократить в Германии около 7 тыс. рабочих мест, прежде всего на заводах в Ганновере и Эмдене. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сокращения связаны с планами компании по увеличению производства электромобилей. Сейчас на предприятиях в Ганновере и Эмдене работают около 22 тыс. сотрудников Volkswagen.

Одной из причин увеличения производства электромобилей Volkswagen эксперты связывают с так называемым дизельным скандалом. В прошлые годы произошли громкие разоблачения дизельных машин. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Выхлопы автомобилей на самом деле превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.-0-