Володин: стало очевидным, что в США отсутствуют демократические стандарты

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сегодня на открытии сессии призвал сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в предстоящие в РФ осенью парламентские выборы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам важно, чтобы они (выборы в Госдуму. - Прим. БЕЛТА) прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством. При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию. Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов - Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО", - сказал Вячеслав Володин.

"Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных Штатов Америки нет, - заявил спикер Госдумы. - Их избирательная система архаична. В ней нет открытости. Она неподконтрольна обществу. Отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. Мы об этом неоднократно говорили. Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема. Кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно".

Вячеслав Володин привел следующие данные: на прошедших в США выборах по почте проголосовали 65 млн. Это 40,6% от принявших участие в голосовании. 35 млн пришли на избирательные участки в период досрочного голосования, который в разных штатах составляет от 4 до 45 дней. "Процедура голосования более 62% от общего числа проголосовавших на выборах президента США была закрыта от общества, - констатировал он. - Это не соответствует никаким правилам, сложившимся в демократических странах, и требованиям, которые мы определили как стандарт. Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в их избирательные кампании. Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан".

По мнению спикера Госдумы РФ, причина сложившейся в США ситуации кроется в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которого вражда, развязанная по всей стране. "Многие годы политическая элита США сталкивала американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, по политическим предпочтениям", - указал он.

Использование этих инструментов одной политической силой не могло не привести к радикализации сторонников другой. В данном случае сторонников уходящего президента. "Мы всегда были против этого, - подчеркнул Вячеслав Володин. - И считаем, что это недопустимо. Борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями США, привела к штурму парламента и человеческим жертвам. Мы всегда, и сегодня хочу это подчеркнуть, выступали против насильственных, неконституционных действий. А Соединенные Штаты Америки, наоборот, эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, вмешиваясь в их суверенные дела: в Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке. И везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами. Вашингтону придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды. Сегодня всем стало очевидно, что страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула".

Спикер Госдумы напомнил, что действующего президента США, за которого отдали свои голоса почти 75 млн американцев, и его сторонников лишили фундаментального права - свободы слова, заблокировав доступ к коммуникациям с избирателями через крупнейшие социальные сети. "По чьему решению это произошло? Может быть, по решению суда? - задал вопрос Вячеслав Володин. - Нет. А должно быть по решению суда. За этим решением стоят политические противники уходящего президента. И это не что иное, как прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США. Нарушение Соединенными Штатами Америки взятых на себя, подчеркиваю, международных обязательств в сфере свободного обмена и доступа к информации. Мы против посягательств на свободу слова. Но в конце концов это их внутреннее дело. И, казалось бы, бог с ними, пусть делают, что хотят. Но не все так просто. Американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный, международный, а по сути - монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран? Особенно учитывая продвигаемую ими идею о мнимой американской исключительности. И уже не мнимое, а очевидное высокомерие".

"Совершенно очевидно, что произошедшее требует оценки международных организаций, - подчеркнул спикер Госдумы. - Их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах. Молчит и Европарламент, который моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации в Украине, в Венесуэле, Беларуси, Гонконге. Этот список можно продолжать".

Он также призвал Евросоюз прекратить стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой. "Вообще это все напоминает истязания времен Второй мировой войны, - заметил он. - И, в конце концов, восстановите законность с правами человека в своих странах, если хотите, чтобы вас кто-то слушал. Если хотите сохранить международный порядок и стабильность".-0-