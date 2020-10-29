Вооруженный мужчина напал на сотрудников полиции в Авиньоне

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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом, напал на сотрудников полиции во французском городе Авиньон. Как сообщает радиостанция Europe 1, нападавший застрелен.
Известно, что нападавший кричал "Аллах Акбар" и угрожал полицейским. В ответ сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Мужчина скончался от полученных ранений.
Нападение произошло через два часа после инцидента в Ницце, где неизвестный мужчина убил трех человек возле базилики Нотр-Дам. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози считает произошедшее терактом.-0-