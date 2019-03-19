Вооруженный подросток напал на персонал школы в Осло

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженный подросток совершил нападение на персонал школы в столице Норвегии Осло, сообщает британское издание
В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе учитель. Все раненые были госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает.
По сведениям полиции, школьник совершил нападение с помощью ножа и вилки, взятых в столовой.
Сигнал поступил в полицию в 8.30 по местному времени. Вскоре после этого нападавший был задержан прибывшими на место происшествия правоохранителями. Мотивы злоумышленника пока не установлены. Ведется расследование происшествия.
Администрация школы отказалась комментировать произошедшее, однако уведомила родителей учеников о том, что ситуация в данный момент находится под контролем.-0-
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