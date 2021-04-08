Вопрос смены минской площадки переговоров по Донбассу не актуален - Козак

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не хочет даже обсуждать вопрос переноса площадки переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, сообщает ТАСС.

"Даже обсуждать не хотим эти вопросы. Это вопросы второстепенные, технические, и обсуждать не надо. Переговоры в Минске никакого отношения к содержанию самих переговоров, к той проблеме, с которой столкнулась Украина, не имеют", - сказал Дмитрий Козак, который также является политическим советником президента РФ на переговорах "нормандской четверки".

Он также отметил, что конфликт в Донбассе можно урегулировать за один год, если стороны будут последовательно выполнять все обязательства.-0-