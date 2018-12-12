Восемь человек погибли и около 50 ранены в результате взрыва фейерверков в Мексике

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В церкви мексиканского города Текискиапан из-за использования фейерверков во время религиозной церемонии произошел масштабный взрыв пиротехнических средств. В результате погибли восемь человек и ранены около 50. Об этом сообщает агентство AFP.

Двое из числа погибших - дети 11 и 12 лет.

Прихожане принесли фейерверки для фестиваля, но что-то пошло не так, и они взорвались.-0-