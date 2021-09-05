Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Италии

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек получили ранения при стрельбе в итальянском Триесте. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает газета Il Piccolo.

Инцидент произошел в субботу на улице Кардуччи в центре Триеста. Известно, что выстрелы были произведены возле бара. Вероятно, причиной произошедшего стал спор между представителями разных национальностей.

Полиция арестовала двоих подозреваемых на выезде из города. Еще несколько предполагаемых участников стрельбы были захвачены на вилле в районе Сан-Вито.-0-