Восемь человек пострадали в Швеции в результате нападения вооруженного мужчины

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В небольшом городе Ветланда на юге Швеции неизвестный мужчина напал на людей - пострадали по меньшей мере восемь человек. Дело расследуется как "предполагаемое террористическое преступление", сообщает ABC News со ссылкой на полицию Швеции.

Происшествие произошло в центре Ветланды. Шведские СМИ сообщили, что нападавший держал в руках топор. Мужчину обезвредили прибывшие на место полицейские, он получил ранение в ногу.

"Никто не погиб, но среди пострадавших есть тяжелораненые", - заявили в местной полиции.-0-