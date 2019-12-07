Восемьсот человек застряли на лайнере у берегов Австралии

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоход "Васко да Гама" (Vasco da Gama) с 800-ми пассажирами на борту застрял у берегов Австралии. На корабле отключилось электричество, сообщает Independent.
Судно вышло из Лондона 9 октября, вскоре стало дрейфовать в водах юго-восточнее города Аделаида (административный центр штата Южная Австралия). На несколько часов люди остались без света, без воды и без туалетов.
Из-за сигнала тревоги отключили электроэнергию. Запасного источника энергии хватило только на то, чтобы осветить коридоры.
После инцидента были проведены все проверки, и поводов для тревоги не обнаружено. Электроснабжение было восстановлено в полном объеме. Судно продолжило движение в порт Аделаиды. Компания-судовладелец CMV не уточнила причину случившегося.-0-