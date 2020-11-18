Восстановление турпотока в Нью-Йорке ожидается лишь к 2024 году

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число туристов в Нью-Йорке в 2020 году сократилось до 22,9 млн, или на 66% по сравнению с 2019 годом. Восстановления туристического потока до прежнего уровня можно ожидать лишь в 2024 году, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на отчет Бюро съездов и посетителей Нью-Йорка (NYCVB).

На международном туристическом рынке, по сведениям бюро и Всемирной туристской организации (ЮНВТО), дела обстоят еще хуже - в текущем году число международных прибытий сократилось почти на 80% по сравнению с 2019-м.

В отчете отмечается, что туристическая индустрия Нью-Йорка начала 2020 год с хороших показателей в январе, феврале и начале марта, однако меры, принятые для борьбы с пандемией, приостановили практически все туристические и большую часть деловых поездок. "Учитывая неопределенность перспектив восстановления экономики, а также такой фактор, как желание людей совершать поездки, превзойти показатели 2019 года, согласно консервативной оценке, удастся лишь к 2024 году", - отмечается в документе.

Как сообщает CNN со ссылкой на группу по маркетингу, туризму и партнерству Нью-Йорка NYC & Company, после терактов 11 сентября 2001 года туристический бизнес в городе восстанавливался на протяжении четырех лет. "Восстановление туризма в глобальном масштабе будет постепенным и начнется после того, как в 2021 году начнется процесс вакцинации, - отметил директор NYC & Company Фред Диксон. - Мы уверены, что туристическая индустрия в Нью-Йорке восстановится и, учитывая спрос, к концу 2021 года мы ожидаем примерно половину от общего числа туристов, посетивших Нью-Йорк в 2019 году, а через три года после этого ситуация полностью восстановится".

По последним данным, в США выявлено более 11,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 247,6 тыс. человек, в том числе 34 тыс. - в штате Нью-Йорк. Страна на протяжении длительного времени занимает первое место в мире по числу зараженных коронавирусом.-0-

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