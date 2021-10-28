ВОЗ: более 80 стран не смогут вакцинировать 40% населения к концу года

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 стран не смогут к концу года достигнуть уровня вакцинации населения от коронавируса в 40%, установленного ВОЗ в качестве целевого показателя. Об этом заявил сегодня на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард, сообщает ТАСС.

"Скорее всего, этого показателя не достигнут 82 страны, - сказал Брюс Эйлвард. - И единственная проблема заключается в отсутствии поставок. Мы знаем, что страны могут достичь данного показателя, потому что дозы существуют".

По его словам, механизму COVAX требуется 550 млн доз до конца года, чтобы достичь установленного показателя. "Лидеры "Большой двадцатки", которые проводят встречу в эти выходные, должны решить, готовы ли они предоставить эти 550 млн доз, потому что они контролируют поставки вакцин и запасы", - заявил специалист, обратив внимание, что это не такая уж и большая цифра, учитывая, что до конца года будет произведено еще 3 млрд доз вакцин.

"Это может позволить спасти жизни многих людей, - подчеркнул он. - Это проблема решаема. Цифры не такие уж и страшные. Весь вопрос в воле. Страны - производители вакцин должны просто проявить волю".-0-