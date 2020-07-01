ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,3 млн. Такие данные привел на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения.

"В настоящее время ВОЗ зарегистрировано более 10,3 млн случаев заболевания COVID-19 и более 506 тыс. смертей", - отметил Тедрос Гебрейесус.

За прошедшую неделю каждый день регистрировалось более 160 тыс. новых случаев коронавируса.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул важность комплексного подхода в борьбе с COVID-19, который предусматривает в том числе внедрение тестирования, физическое дистанцирование, отслеживание контактов. Страны, которые приняли комплексный подход, смогли противостоять COVID-19 и спасти жизни людей, обратил он внимание.

"Некоторые страны не использовали все имеющиеся в их распоряжении инструменты, подход был фрагментарным. Этим странам предстоит долгий и трудный путь, - считает Тедрос Гебрейесус. - Но один из уроков этой пандемии заключается в том, что независимо от ситуации в стране ее можно изменить". Так, в марте Италия и Испания были эпицентром пандемии, однако обе страны взяли ситуацию под контроль, это стало возможным в том числе благодаря комплексному подходу, уверен глава ВОЗ.-0-