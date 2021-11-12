ВОЗ: число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 251 млн

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12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 251 млн. Такие данные Всемирной организации здравоохранения приводит агентство "Синьхуа".
По информации ВОЗ на вечер 11 ноября, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 527 295 и составило 251 266 207.
Как сообщается, общее число умерших от заболевания выросло на 7978 и составило 5 070 244 человека.-0-