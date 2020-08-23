ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендовали детям с 12 лет носить маски в связи с пандемией

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендовали детям с 12 лет носить защитные маски в связи с пандемией COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте ВОЗ, сообщает ТАСС.

"Согласно совету ВОЗ и ЮНИСЕФ, дети 12 лет и старше должны носить маску при тех же условиях, что и взрослые, в частности когда нет гарантии соблюдения дистанции в 1 м от других людей и в данном районе передача вируса широкомасштабна", - отмечается в документе.

Что касается детей в возрасте 6-11 лет, то необходимость ношения маски зависит от ряда обстоятельств. Например, должны быть учтены такие факторы, как наличие или отсутствие широкомасштабной передачи вируса в месте проживания ребенка, возможность осуществления соответствующего надзора и инструктирования детей со стороны взрослых о том, как правильно носить маски.

От детей пяти лет и младше не нужно требовать носить маску. Вместе с тем рекомендуется обеспечивать соблюдение санитарных мер. В частности, расстояние между детьми должно составлять не менее метра, число детей, играющих вместе, следует ограничивать. Требуется также обеспечить детям возможность для мытья рук.-0-