ВОЗ надеется, что к марту следующего года ситуация с коронавирусом в мире кардинально изменится

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить первые вакцины от COVID-19 к марту 2021 года, и это кардинально изменит ситуацию с пандемией, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам, советника гендиректора ВОЗ Брюса Эйлварда.

"К марту, как результат исключительной работы, которая сейчас проводится по всему миру, мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией. К этому времени у нас уже будут не только средства, о которых я говорил, но также вакцины", - сказал Эйлвард в ходе возобновленной 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

ВОЗ рассчитывает, что к марту 2021 года появятся также средства для самостоятельного тестирования на вирус. В первом квартале будущего года ВОЗ также будет готова к быстрому развертыванию программ предоставления вакцин от COVID-19. Поэтому ситуация с COVID-19 в мире кардинально изменится к началу марта.-0-