ВОЗ направила в Ливан медикаменты для лечения пострадавших при взрыве

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Ливан со складов в Дубае средства для лечения травм и хирургические материалы для помощи пострадавшим в результате взрыва в Бейруте. Об этом сказал 5 августа на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает ТАСС.

"Наши группы находятся на месте. Группа из нашего офиса в стране находится на месте. У нас там эксперты по логистике и другие специалисты", - отметил представитель ВОЗ. Он поблагодарил авиакомпанию Объединенных Арабских Эмиратов за бесплатную транспортировку медицинских материалов в Ливан. По его словам, группы специалистов ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи также готовы немедленно отправиться в Бейрут и могут быть размещены в стране, если поступит просьба со стороны Ливана. ВОЗ работает в тесном контакте с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Райан назвал произошедшее в Бейруте шокирующим событием, подчеркнув, что многие больницы переполнены ранеными. "Это очень печальный день. Мы солидарны с жителями Ливана, и мы - ВОЗ и система ООН - сделаем все возможное для оказания им поддержки", - резюмировал Майкл Райан.-0-