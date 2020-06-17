ВОЗ назвала научным прорывом британское исследование о лечении COVID-19

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения назвала научным прорывом результаты британского клинического исследования RECOVERY, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении официального представителя ВОЗ Фаделы Шаиб, сообщает ТАСС.

"Это первое лечение, результаты которого демонстрируют снижение смертности среди пациентов с COVID-19", - отмечает генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он поблагодарил правительство Великобритании, Оксфордский университет, а также многочисленные британские больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в исследование.

По словам руководителя исследования профессора Оксфордского университета Питера Хорби, дексаметазон стал первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19. Он считает, что препарат надо как можно скорее включить в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.

Исследование проводится с марта, в нем принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. Цель научного проекта - изучить эффективность различных методик лечения зараженных коронавирусом нового типа. В частности, 2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон.

Ученые выяснили, что использование дексаметазона в дозировке 6 мг в день позволило на треть снизить смертность среди пациентов на искусственной вентиляции легких (по сравнению с контрольной группой), а также на одну пятую среди пациентов, получавших кислород. Среди больных, которым не требовалась респираторная поддержка, какого-либо эффекта выявлено не было.-0-