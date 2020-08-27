ВОЗ: около 70% населения планеты должны вакцинироваться для выработки иммунитета

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой охват вакцинацией должен составлять 65-70% для выработки иммунитета к новому коронавирусу. Об этом заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщает ТАСС.

"Лучшим способом достижения иммунитета является вакцинация, - отметила Сумья Сваминатан. - И ее охват должен составлять не менее 65-70%".

Со своей стороны эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подчеркнула, что попытки выработки коллективного иммунитета естественным образом будут опасными и приведут к большому числу жертв. По ее словам, вакцинация является самым эффективным способом защиты населения. "По всему миру ведутся активные работы по разработке безопасной и эффективной вакцины", - сказала она.-0-