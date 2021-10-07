ВОЗ опубликовала официальное определение постковидного состояния

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые представила официальное определение постковидного состояния, называемого также "длительным COVID-19" и "долгосрочным COVID-19", сообщает ТАСС.

В опубликованном в четверг информационном бюллетене отмечается, что речь идет, в частности, о таких симптомах, как утомляемость, одышка и когнитивная дисфункция, которые проявляются через три месяца после начала болезни. Длятся данные симптомы по меньшей мере два месяца.

17 экспертов рабочей группы ВОЗ провели консультации с участием специалистов, пациентов и сотрудников организации, чтобы предложить общее определение постковидного синдрома. По итогам работы было сформулировано следующее определение: "Постковидное состояние наступает у людей с историей вероятного или подтвержденного заражения SARS-CoV-2 обычно через три месяца после начала COVID-19 с симптомами, которые длятся по меньшей мере два месяца и не могут быть объяснены альтернативными диагнозами". Подчеркивается, что время от времени симптомы могут меняться: ослабевать или усиливаться, а также исчезать и появляться вновь.

Как отмечается в информационном бюллетене ВОЗ, большинство пациентов возвращаются к нормальной жизни после перенесенного COVID-19, однако часть переболевших продолжают жаловаться на здоровье. Точная пропорция тех и других неизвестна, однако согласно результатам исследований примерно 10-20% пациентов сталкиваются с сохраняющимися симптомами на протяжении нескольких недель или месяцев после заболевания.-0-