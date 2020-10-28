ВОЗ отправила в Армению и Азербайджан наборы для оказания экстренной медпомощи

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Армению и Азербайджан наборы для оказания экстренной медицинской помощи людям, пострадавшим от боевых действий в районе нагорнокарабахского конфликта и за его пределами. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Как сообщают в организации, первая партия травматологических хирургических комплектов прибыла в Ереван еще 23 октября. Помощь, предназначающаяся Баку, находится в пути. Партии экстренной помощи, которые направляются в министерства здравоохранения Армении и Азербайджана, включают травматологические наборы, которых должно хватить для оказания помощи сотням раненых.

В ВОЗ подчеркивают, что пострадавшим требуется срочная медицинская помощь. Группа экстренной помощи Европейского бюро ВОЗ и его работники на местах в сотрудничестве с министерствами обеих стран в срочном порядке выясняют, где и кому необходима помощь, и обеспечивают ее оперативную доставку.

В международной организации напоминают, для того чтобы люди могли получить лечение, чтобы медицинские сотрудники не подвергались опасности и чтобы остановить распространение COVID-19, необходимо немедленно прекратить вооруженные действия в Нагорном Карабахе.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Армения и Азербайджан сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Президент России Владимир Путин заявил 22 октября, что обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе несут большие потери, общее число погибших приближается к 5 тыс. Армения и Азербайджан уже трижды достигали договоренности о прекращении огня, однако практически сразу каждая из сторон сообщала о нарушениях.-0-