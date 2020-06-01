ВОЗ: пандемия осложнила оказание помощи больным раком и диабетом

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лечение неинфекционных заболеваний осложнилось с начала пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует новое исследование, результаты которого опубликованы Всемирной организацией здравоохранения, сообщает ТАСС.

Исследование, проведенное в 155 странах в течение трех недель в мае, подтвердило, что проблемы наблюдаются по всему миру, однако наиболее пострадавшими являются страны с низким уровнем доходов населения. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у организации, поскольку люди, страдающие неинфекционными заболеваниями, подвержены более высокому риску тяжелого протекания COVID-19.

"Результаты исследования подтверждают то, что мы слышали от многих стран в течение последних нескольких недель, - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. - Многие люди, которые нуждаются в лечении таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, не получают необходимые медицинские услуги и лекарства с начала пандемии коронавируса".

Основной вывод специалистов заключается в том, что оказание услуг в сфере здравоохранения было полностью или частично прекращено во многих странах. Так, согласно исследованию, более чем в половине государств (53%) была приостановлена помощь людям, страдающим гипертонией; в 49% стран - диабетикам и людям, страдающим от осложнений, вызванных диабетом; в 42% стран - больным раком, в 31% стран - страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основными причинами стали нехватка персонала (поскольку многие сотрудники были брошены на борьбу с COVID-19), приостановка работы общественного транспорта и недостаток лекарств, диагностических средств и медицинского оборудования.

Кроме того, опрос показал, что в 63% стран было нарушено предоставление услуг по реабилитации, хотя она является одним из ключевых элементов восстановления пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме.

"Крайне важно, чтобы страны могли найти инновационные подходы для продолжения оказания услуг по лечению неинфекционных заболеваний даже во время борьбы с COVID-19", - подчеркнул Тедрос Гебрейесус, комментируя результаты исследования.-0-