ВОЗ приняла решение о продлении на три месяца международного режима ЧС вспышки лихорадки Эбола в Конго

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца действующий с июля прошлого года международный режим ЧС для вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго (ДРК). Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС, передает ТАСС.

"Согласно рекомендации комитета, вспышка Эболы в ДРК должна оставаться чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", - цитирует ТАСС слова главы ВОЗ. Он подчеркнул, что на востоке ДРК снизилось число случаев заболевания лихорадкой Эбола, однако "сохраняется потенциал для гораздо более широкой эпидемии".

По информации гендиректора ВОЗ, остается по-прежнему высоким риск распространения болезни в ДРК и в соседнем регионе, а риск распространения в мире - низким.

Согласно правилам ВОЗ, комитет по ЧС проводит заседания раз в три месяца.

Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что отправится 13 февраля в ДРК с целью обсуждения с властями страны вопросов борьбы с лихорадкой. Он призвал укреплять систему здравоохранения, готовясь к новой возможной вспышке Эболы.

По состоянию на 9 февраля, в ДРК был зарегистрирован 3431 случай болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), умерли 2249 человек, выздоровели 1164.

17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане.-0-