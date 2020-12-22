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22 декабря 2020, 13:44

ВОЗ проведет экстренное заседание по новому штамму коронавируса

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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена созвать экстренное заседание, чтобы обсудить новую мутацию коронавируса. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя ВОЗ, дата заседания пока не определена. Ханс Клюге также отметил, что сейчас важно получить больше информации о новом штамме вируса и посредством новых ограничений предотвратить его распространение.

Несмотря на то, что новый и очевидно более заразный штамм коронавируса вызывает серьезное беспокойство у властей по всему миру, во Всемирной организации здравоохранения призывают не паниковать. "Даже если вирус распространяется немного эффективнее, его все еще можно остановить", - подчеркнул координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан.

Нет никаких доказательств, что новый штамм приведет к более тяжелому течению болезни, отметил Майкл Райан. Он также сообщил, что устойчивость штамма к находящимся в разработке вакцинам проверяется сейчас в нескольких лабораториях. По мнению ВОЗ, стратегия борьбы с новым штаммом остается прежней и не требует никаких изменений.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса стал причиной вспышки заболевания, зафиксированной в последние дни на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса до 70% более заразная, нежели известный до этого штамм. В связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии 20 декабря был введен более жесткий локдаун. Ряд стран заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Новая мутация коронавируса, помимо Великобритании, уже обнаружена в Австралии, Исландии, Италии, Нидерландах, Дании.-0-

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