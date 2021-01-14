ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по COVID-19

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения 14 января созывает шестое заседание комитета по чрезвычайной ситуации, посвященное COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ВОЗ.

"Шестое заседание комитета по чрезвычайной ситуации в отношении COVID-19, созванное генеральным директором ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами от 2005 года, состоится 14 января", - отметили в организации.

В комитет входят 18 экспертов и 12 советников. После дискуссии они опубликуют свои рекомендации.-0-